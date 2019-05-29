"حتى بعد رمضان".. 5 أكلات ممنوعة في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

أكلات لا يمكن الاستمتاع بها في شهر رمضان مثل الرنجة، والكشري، والباذنجان، المخلل، والشاي بلبن في الصباح، بسبب الشعور بالعطش فور تناولها حتى 5 أو 6 ساعات، لكن يمكنك تناولها في العيد، لكن بحذر.

تقدم الدكتورة نهلة مسعد أسباب عدم تناول هذه الوجبات في رمضان أو فصل الصيف:

الكشري:

من الأكلات الشعبية التي تعطي شعورا بالعطش فور تناولها بسبب احتوائها على مزيج وخليط من الأصناف المختلفة من البقوليات، مثل الأرز والمكرونة التي لا يكون في تكوينها الماء، ويحتوي أيضاً الكشري على الصلصة والدقة التي تعتمد كلياً على الملح والفلفل الأسود والثوم والخل وكل هذه المكونات تعطي شعور بالعطش في الصيف.

الرنجة:

تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح ومنها أيضاً الفسيخ والملوحة، خصوصاً بعد التعرض للملح الناتج عن التخلل أو التدخين.

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الباذنجان:

الباذنجان المقلي في الزيت يقلل من قيمته الغذائية خصوصاً لمرضى الكوليسترول والكبد، ويجعل الشخص العادي يشعر بعطش أثناء الطعام، وهذا قد يؤثر على عملية الهضم، ويجعلها بطيئة، ويصعب قدرة الجسم على إنتاج الإنزيمات المطلوبة لهضم الطعام بشكل سليم.

المخلل:

به كميات كبيرة من الفطريات التي غالباً نشاهدها ونطلق عليها اسم "الريمة"، وبها نسب كبيرة من الأملاح التي تجعلك تشعر بالعطش في الصيف، وتسبب كثير من المشاكل في الجهاز الهضمي، مثل قرحات المعدة والقولون.

الشاي بالحليب:

بعد صيام شهر طويل يلجأ المصريون إلى الشاي بالحليب لإفطار شهي مع الكعك والبسكويت، لكن تجنب شربه على الريق أو معدة خالية؛ لأنه قد يسبب في ارتفاع مستوي الأنيميا، ويقلل من نسبة الحديد في الجسم، ورغم أن الحليب يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، فإضافة الشاي عليه يجعله غير مفيد، وتجعلك تشعر بالحموضة التي ينتج عنها القيء.