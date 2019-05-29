شيف تبتكرُ حلويّات من وحي إطلالات نجمات بوليوود بمهرجان كان 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أنّه كثير ما تصبح إطلالات النّجمات والمشاهير مصدر إلهام للكثير من السّيّدات، سواء تعلّق الأمر بالأزياء، أو المكياج، أوتسريحات الشّعر وما إلى ذلك، ولكن يبدو أنّ الأمر كان مختلفًا بالنّسبة لـ"بوجا دينجرا".

"بوجا دينجرا"، هي شيف هندية في الـ 36 عامًا من عمرها، ويتابعها 2.8 مليون شخص على "إنستغرام" ولديها مطعم اسمه Le15، وتتميّز بابتكاراتها ولمساتها الإبداعيّة فيما تقدّمه من حلويات، وكانت جميلات بوليوود هنّ سرّ أحدث ابداعاتها اللّذيذة.

على عكس ما قد تتوقّعينه، كشفتْ مجلة "آي ديفا"، أن "بوجا" استلهمتْ من إطلالات نجمات بوليوود في مهرجان كان 2019، أفكارًا استثنائيّة، لابتكار أطباق مميّزة، فمن "آيشواريا راي باتشان"، إلى "سونام كابور"، و"هينا خان"، ابتكرت "بوجا" عدّة أطباق، كلّ واحد منها من وحي إطلالة كلّ من أزياء تلك النّجمات.

وعند سؤالها، بشأن تلك الفكرة الغريبة والمميّزة أيضًا، كشفتْ "بوجا"، أنّه قبل عامين، استلهمتْ هي وفريقها، أفكارًا من إطلالات مهرجان كان، لتقديم أطباق مبتكرة، حتى أصبح الأمر بمثابة تقليد. وقالت، إنّها في كلّ مرّة يلفت نظرها إطلالة في المهرجان الفرنسيّ، تبدأ على الفور في التّفكير في كيفيّة تحويل ذلك التصميم إلى حلويات لذيذة وجذّابة.

هنا نستعرضُ لكِ، كيف حوّلتْ تصاميم أبرز نجمات بوليوود في مهرجان كان 2019، إلى أطباق حلويّات مميّزة:

سونام كابور

قالت "بوجا"، إنّها تعتبر أنّ الأصفر لون يعبر عن السّعادة، وأنّ تصميم سونام الفضفاض، ذا الكشاكش، كان سرّ إلهامها لتحضير إكلير خفيف باللّيمون، والمغطّى بموس اللّيمون، مع تزينه بما يشبه الكشكشة، مثل فستان "سونام".

ديبيكا بادوكون

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أوضحتْ "بوجا" أنّها أحبت اطلالة "ديبيكا"، وخاصّة تميّزها بالدراماتيكيّة والتباين، كما قالت، إنّها دائمًا ما كانت مهووسة بالفيونكة وإضافتها للأزياء، ومن هنا جاءتها فكرة تحضير كب كيك بالشّوكولاتة البيضاء والدّاكنة مع إضافة عجينة سكّر على هيئة فيونكة كبيرة.

أبشواريا راي باتشان

في حين أنّ "أيشواراي"، تألّقتْ في مهرجان كان هذا العام بأكثر من إطلالة، إلا أنّ إطلالتها بذلك الفستان هو ما لفت انتباه "بوجا"، حيث حضّرت "إكلير" بالتوت ومارينغ الشّوكولاتة البيضاء، من وحي فستان "أيشواريا" الأحمر، ذي التقّليمات البيضاء.

هينا خان

عند سؤال "بوجا"، بشأن تلك الوصفة، قالت، إنّها لطالما كانت درجات الورديّ والأرجواني هي المفضّلة لديها، فاختارتْ لون فستان "هينا" لتحضّر كعك ماكرون المميّز والجذّاب.

بريانكا شوبرا

مثل الكثيرات منّا، يبدو أنّ "بوجا"، لم تستطع مقاومة جمال وجاذبيّة ذلك الفستان لـ "بريانكا"، وليس ذلك فقط، بل ألهمها أيضًا، بتحضير تلك الكعكة الرّائعة من الشّوكولاتة، حتى أنّها أضفتْ إليها بعض البريق مثل "بريانكا".