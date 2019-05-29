أزياء بقصات واسعة مُوضة عام 2019

القصات الواسعة تضفي نفحة شباب على الإطلالة، كما أنّها تساعد على إخفاء عيوب الجسم، ما يجعلها الخيار المثالي لكلّ سيّدة ترغب في إتقان الإطلالة المحتشمة بكلّ نعومة وأناقة.
نصائح لإتقان القصّات الواسعة
- إذا كنت نحيلة الجسم، إنّ ارتداء جاكيت وبنطلون أو تنورة واسعة يساعد على منح جسمك بعض الانحناءات المطلوبة.
- لإخفاء عيوب الجسم، ارتدي القصّات الواسعة في الأماكن التي تحاولين إخفاءها من جسمك، وقطعاً بقصّات ضيّقة أو محدّدة في الأجزاء الأخرى منه، لطلّة متوازنة.
- يمكنك الاستعانة بالطبقات مع القصّات الواسعة لطلّة شابّة مرحة.
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