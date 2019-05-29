خبيرة إتيكيت توضح طريقة تناول "حلويات العيد"

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر، والتي تعرف بالعادات المختلفة والتي يكثر فيها تناول الكحك والبسكويت إلى جانب الحلويات الشهية المرتبطة بعيد الفطر المبارك.

وتقدم خبيرة الإتيكيت رضوى فتحي، نصائح إتيكيت لتناول حلويات العيد المختلفة خلال برنامج "إتيكيت"، المذاع على "الوطن تي في".

وقالت رضوى: "لا بد من أخذ كمية مناسبة وقليلة من الحلوى التي تتناسب مع حجم الطبق"، وعن كيفية تناول الكحك ذكرت أنه لا بد من تناول الكحك واحدة تلو الأخرى، مهما كان حجم الكحك صغيرا فيجب قسمها على 3 مرات على الأقل.

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وأضافت: "من الأشياء المهمة التأكد من عدم وجود باقي للطعام كالسكر المضاف على الكحك على الوجه، وبعد الانتهاء من تناوله يجب إلقاء الكلمات وعبارات الشكر على ربة المنزل".

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