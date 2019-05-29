حسام حبيب: "لما جيت أتجوز شيرين أمها قالتلي يلا يا ابني احنا هنعيّل"

روى الفنان حسام حبيب، قصة تقدمه لطلب الزواج من الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا إن والدتها كانت خفيفة الظل، وهو كان خجولا جدا، ولا يعرف كيف يفاتح والدتها لطلب الزواج منها.

وأضاف "حبيب"، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأربعاء، أن "مامتها كانت واقفة في المطبخ قلت افاتحها في الموضوع، فدخلت اتكلم معاها، قولتلها تخيلي لو قلتلك أنا عاوز أتجوز شيرين، ردت عليا رد صادم قالت لي "يلا يا ابني إحنا هنعيل".

واستطرد أنه في بداية حياته والده كان رافضا فكرة الغناء، وعمل جاهدا على إقناعه، ولكنه كان يرى أن صوته لم يكن يصلح للغناء، متابعا: "قعدت أقوله عاوز أغني، قالي غنيلي كده، بعد ما خلصت بصلي وقالي يا ابني انت أخنف روح ألعب بعيد".

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