منها سؤال خارج المنهج.. مشكلات واجهها طلاب أولى ثانوي في امتحان التاريخ

"سؤال من بره المنهج، ومشكلات تقنية بالتابلت"، مشكلات واجهت طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، في أثناء أداء امتحان التاريخ، فالبعض وصفه بالسهل والبعض الآخر عبروا عن استيائهم من السؤال الذي جاء من خارج المنهج.

وتقول لبنى سيد طالبة بالصف الأول الثانوي: "الامتحان مشتغلش على التابلت وامتحنت ورقي"، وعن مستوى الامتحان ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن"، أنه في مستوى الطالب المتوسط.

وتابعت مارينا رأفت، بأن من المشكلات التقنية التي واجهتها أثناء الإجابة صعوبة في استخدام قلم التابلت، "قلم التابلت علق وأنا بكتب ده غير إن كان في سؤال من بره المنهج".

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وفي السياق ذاته، أكد خالد صفوت، "أدمن" صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، وجود بعض الأسئلة غير واضحة وهو سؤال عن "تأثر الحضارة العراقية القديمه دينيًا بالحضارة المصرية القديمة أثناء الأسرة التاسعة عشر دلل على ذلك".

وأوضح لـ"هُن"، أن هذا السؤال أكد الطلاب أنه يوجد في الكتاب الخارجي لمادة التاريخ، مضيفًا أن المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب "التابلت بيهنج، وبيفصل ويرجع تاني القلم بيعلق أثناء الكتابة".

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