حسام حبيب: "شيرين كانت صديقتي أكتر من 5 سنين.. وشبهي أوي"

قال الفنان حسام حبيب إن زوجته شيرين عبدالوهاب كانت صديقة قريبة منه لأكثر من 5 سنوات، وما جذبه إليها أنه وجد لديها صفات تشبهه كثيرا، لم يكن يراها إلا عندما تقرب منها.

وأضاف حبيب، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأربعاء، أن من أكثر الأشياء التي يحبها في شيرين أنها لا تفعل أي شيء غير مقتنعة به، ولا تهتم بالأموال نهائيا، موضحا: "لا بتجامل حد في الشغل، ولا بتدي فلوس وهدايا مجاملات، شيرين مش بتحب الشهرة رغم أنها من أكتر الناس المشهورة في الشغلانة دي، وشبهي أوي".

وتابع بأنه يحب أغنية "أنا لك علطول" بصوت زوجته، مشيرًا إلى أنها لا تحب أن تكون حياتها مفتوحة للصحافة والإعلام.

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