دراسة ألمانية: النساء أكثر كرما من الرجال

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة زيورخ الألمانية إلى أن النساء أكثر كرما من الرجال، حيث تحفز دماغ الأنثى على ذلك، بينما الرجل فدماغه تتسم بالسلوك الأناني.

وأوضحت الدراسة وفقا لموقع "سموز"، إلى أن مادة الدوبامين الموجودة في الدماغ، ومسؤولة عن السلوك البشري كانت أكثر استجابة لدى النساء، منها في الرجال، عندما اتخذ كلا الجنسين قرارات متعلقة اجتماعيا بالغير، وبالكرم، بينما استجاب الرجال للقرارات الأنانية.

من جانبه قال ألكساندر ساوتشيك القائم على الدراسة إن أدمغة النساء والرجال تتعامل مع الكرم بشكل مختلف، مضيفًا أن مشاعر الكرم لدى النساء، موجودة بصورة كبيرة مقارنة بالرجال.

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