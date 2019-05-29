شيخ الأزهر: الهجر في المضاجع يعيد الزوجة الناشز إلى رشدها

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه لا يجب اللجوء للطلاق مع الزوجة الناشز التي لا يجدي معها الوعظ، بل يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من العلاج وهي "الهجر في المضجع"؛ لأن الحفاظ على الأسرة هدف مقدس في الإسلام، موضحًا أن البعض يفهم "الهجر في المضجع" على أنه ترك الزوجة والمبيت في غرفة أخرى، وهو فهم خاطئ إذ أن المقصود بالهجر في المضجع هو الهجر في الفراش.

وأضاف الطيب، خلال برنامج "حديث شيخ الأزهر"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الهجر في المضجع إذا سبب ضررًا بسيطًا على الزوجة، إلا أنه قد يفيد في أن تعود الزوجة الى رشدها وتبحث عن أسباب الهجر والخلاف، ليقود ذلك إلى الصلح.

وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج أن يلجأ إلى الوعظ كعلاج أول للنشوز إلا إذا ثبت فعلا نشوز الزوجة، ثم لا يجوز أن ينتقل إلى المرحلة التالية من العلاج إلا إذا تأكد له أن المرحلة الأولى لا تجدي، وذلك يكون من خلال التكرار والمحاولة باستخدام العلاج الأول أكثر من مرة.

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