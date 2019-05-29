بعد اشتراطها 500 ألف ريال عند زواج زوجها عليها.. من هي السعودية فوز العتيبي؟

6 شروط واضحة، وضعتها شابة سعودية في عقد قرآنها، لضبط علاقتها مع زوجها، مشاركة ذلك متابعيها عبر حسابها على "تويتر"، ما تسبب في ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بين مؤيد ومعارض.

"خادمة، منزل مستقل بالرياض، وألا يؤذيها الزوج بالقول أو بالفعل، وألا يتزوج عليها مرة أخرى، وإذا طلقها بدون رغبتها عليه تعويضها بنصف مليون ريال سعودي".. تلك هى شروط العروس السعودية فوز العتيبي التي أثارت جدل، ما دفعها إلى الرد على منتقديها، في تغريدة لها قائلا: "ترا أحمد زوجي عرفني من التويتر ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل، ومفعل التنبهات لي، ويعرف أدق تفاصيلي يعني استريحوا وتمنوا لنا الخير".

"الوطن" ترصد أبرز المعلومات عن الشابة السعودية فوز العتيبي، كالتالي:

- تقيم في العاصمة الرياض.

- يتابعها ما يزيد عن 61 ألف متابع عبر حسابها على موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

- تدعم حقوق المرأة السعودية باستمرار عبر منشوراتها، من بينها حرية اختيار الأزياء المحتشمة، دون التقيد بزي معين، كما أنها دونت في سيرتها الذاتية عبارة: "أنا أنثى لست عار ولا شرف ولا درة ولا حلوى.. عش حُّرا أو لا تعش".

Advertisements

- أثارت الجدل في مارس الماضي، عقب تسوقها في "مول" بالرياض دون ارتداء عباءة وحجاب، حيث أطلت بأزياء رياضية و"كاب".

- قررت اللجوء للقانون، عقب تعرضها لمضايقتها وتعليقات سخيفة من شخصية مقربة منها في 2017، معلنة منذ أسابيع: "أبشركم دخلته السجن ومن ٢٠١٧ لليوم وهو يتنقل من محكمة لمحكمة".

- هاجمت ما وصفته بـ"إزدواجية" الرجال في ردود أفعالهم على لائحة الذوق العام التي تمنع ارتداء الذكور الـ"شورت"، معتبرين ذلك الأمر حرية شخصية، في حين رفضهم أعطاء المرأة الحق نفسه في اختيار ملابس مناسبة لها، عبر حسابها على "تويتر".

​