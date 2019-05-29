إليك أفضل الأفكار لتتألقي بإطلالة ملفتة في عيد الفطر

على الرغم من كثرة المناسبات التي تحضرينها خلال شهر رمضان، بين سحور رمضان وفطور رمضان والسهرات الرمضانية مع الأقرباء والأصدقاء، إلّأ أنّكِ تنتظرين يوم العيد بفارغ الصبر لتلتقي بجميع أحبّائكِ. لقد بدأ العدّ التنازلي لعيد الفطر وللإجازة كما بدأت معه الحيرة التي تقعين فيها عند اختياركِ ملابس العيد. أخذنا على عاتقنا تزويدكِ بتنسيقين يطلقان عصريتكِ ويلفتان النظر إليكِ، استوحي منهما لتكوني فاشينيستا في هذا اليوم المميّز.

من الأشياء التي تضيف طعم عيد الفطر إلى لوكاتكِ، اللون الذهبي الذي سيكلّل إطلالاتكِ إن كان في يوم العيد أم خلال الإجازة وإن كنتِ تفضّلين الأسلوب الكاجوال واليومي أم إن كنتِ من محبّات النمط الكلاسيكي أكثر.

اللوك الأوّل

إذا كنتِ تريدين إطلالة مسائية وفيها الروح الكلاسيكية، فاللوك الذي حضرناه لكِ حتماً سينال إعجابكِ.

بما أنّ السراويل ذات قصّة Flare أو على شكل جرس وذي الطابع السبعيني هي اختيار النجمات في الآونة الأخيرة (إضغطي هنا لتشاهدي أبرز إطلالات النجمات بالسروال على شكل جرس)، فكوني أنتِ أيضاً نجمة في يوم العيد مع السروال الذي اخترناه لكِ من Safiyaa، تجدينه لدى Net-a-porter.com. اعتمدي قميص أبيض طويل بعض الشيء ونسّقي معه حزام باللون الأسود مثل تصميم Alexander McQueen. لتضيفي نكهة العيد إلى اللوك، اعتمدي أقراط على شكل نجوم من Mercedes Salazar تجدينها لدى Shopbob.com.

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اللوك الثاني

أمّا لإطلالتكِ في النهار في يوم العيد، حضّرنا لكِ تنسيق حتماً سيوجّه الأنظار إليكِ. لفتنا قفطان من Temperley London تجدينه لدى Shopbob.com يميّزاه لونه الأخضر وقماشته اللامعة. أمّا بالنسبة للحذاء، فاعتمدي مول مسطّح مثل التصميم الذي اخترناه لكِ من Malone Souliers مع حقيبة بشكلٍ مبتكر لتطلقي روحكِ العصرية من Rosantica، تجدينها لدى موقع التسوق الإلكتروني Net-a-porter.com. أضيفي نكهة العيد من خلال سوار من مجموعة MKS Jewelry الخاصّة بشهر رمضان 2019 لتكمّل إطلالتكِ بأسلوب ناعم وبعيد عن المبالغة.

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