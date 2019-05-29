عرض أزياء لنيجيريات يكسر القاعدة العالمية بـ"الرقص والابتسامة"

طريقة سير معينة، اعتمدتها عارضات الأزياء فى العالم، وهى طريقة سير خالية من الروح، وبوجه متجهم، وكأنهن يُجبرن على العرض، وعلى الرغم من جمال عارضات الأزياء بشكل كبير، إلا أنه ليس بهن روح. إلا أن عرض أزياء مختلف فى نيجيريا كسر القاعدة.
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كان "الرانوى" يعج بهجة وسعادة، إذ كسر كل القواعد الخاصة بعروض الأزياء بشكل عام، وظهر العرض ملئ بالحياة والروح، ويتميز بأجواء مبهجة.
عارضات أزياء مكتنزات، يسرن على "كات ووك" وبعضهن يرقصن، هذه الرقصات الإفريقية الشهيرة، والتى تمثل إرث افريقيا، وتبعث السرور والبهجة على النفس، إذ ظهرت العارضات على الممشى، وهن يرقصن فى مشهد جميل.
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عرض أزياء فساتينُ زفاف تيمبرلي لندن لربيع 2020
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