"إكسسوارات" وعطور يمكنكِ تقديمها لزوجكِ في عيد الفطر

يمكن تبادل الهدايا بين الشريكين بين فترة وأخرى، وهذا يعزز العلاقة ويعبر عن محبتهما لبعضهما، فما الحال إذا كان هنالك مناسبة مثل عيد الفطر؟ في حال كنتِ تبحثين عن هدية لزوجكِ مع اقتراب العيد، فهذا المقال عزيزتي مخصص لكِ. جمعنا لكِ أكثر من 15 قطعة من ملابس، أكسسوارات، عطور، ومنتجات للعناية بالبشرة، لتختاري منها ما يناسب شريكك. انتقي الهدية التي تريدين بدقّة، فالمهمّ أن تبذلي مجهود وتختاري واحدة تفرح قلب الشريك.

إن كنتِ تبحثين عن قطع ملابس كهدية في عيد الفطر 2019، ستجدين بزة مع لمسة عصرية باللون الكحلي من علامة Billionaire. للوك أكثر كاجوال، اختاري تيشيرت وجينز بتدرجات الأبيض، الأسود والفليو من Philipp Plein.

بالنسبة للأحذية، يمكنكِ أن تختاري من الموديلات أدناه بتوقيع Givenchy وCOS وCorneliani. تتنوّع التصاميم بين حذاء كلاسيكي رسمي، سنيكرز، وخفاش أسود يتناسب مع الجلابيات الرجالية.

يمكنكِ أن تختاري أيضاً مع الأحذية، حقائب مثل شنطة Berluti الكلاسيكية باللون البني المناسبة للعمل أم شنطة Louis Vuitton الكاجوال التي يمكن أن يضعها على خصره.

الساعة هي أيضاً هدية قيّمة للزوج في عيد الفطر المبارك، اختاري واحد ذات اطار مربّع من Tag Heuer أو ساعة مدوّرة يتداخل فيها اللون الأحمر والأسود من Bovet.

نكمل مع الاكسسوارات المخصصة للزوج، وتحديداً مع النظارات الشمسية التي يمكن أن يستفيد منها في فصل الصيف. ستجدين موديلين مختلفين لختاري النظارات التي تناسب شريككِ من Roberto Cavalli أو Cartier.

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ننتقل إلى العطور، إختاري واحد من Gucci أو Paco Rabanne. كما يمكنكِ انتقاء عطر من مجموعة Dolce & Gabbana الجديدة Light Blue Sun.

في حال عزيزتي كنتِ تبحثين عن هدية جمالية للزوج في عيد الفطر، يمكنكِ أن تختاري من مجموعة Chanel المخصصة للحلاقة والتي تتضمن 4 منتجات من مرطب، كريم، غسول ومنظف للجسم. بدورها، تقدم علامة Kiehl’s مجموعة منتجات للعناية بالبشرة مخصصة للرجال، تتنوّع بين صابونة، ماسك منظف، كريم وغيرها.

إليكِ المجموعة أدناه لتختاري لزوجكِ هدية عيد الفطر 2019

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