مصممة أزياء فرنسية تبتكر فساتين زفاف عبارة عن "لوحات فنية"

فكرت مصممة أزياء فرنسية تدعى سيلفى فاكون خارج الصندوق واستطاعت تصميم أعمال فنية يمكن ارتداؤها فاجأت عشاق الموضة والجمال بل ومصممى الأزياء العالميين أيضا. واستعملت سيلفى فاكون من القماش ما يقع تحت يديها طالما سيحقق التصميم رؤيتها الفنية، دمت أشواك الكتب القديمة ذات الغطاء الصلب لبناء أشكال غريبة الأطوار. اقرأ أيضا:أحدث موديلات فساتين زفاف موضة 2020 واتخذت مصممة الأزياء الفرنسية لنفسها طابعا خاصا وصنفت نفسها فيه ليس له حدود بتأثيرات واضحة من أزياء الزفاف، والزخارف التي تبدو وكأنها قد جاءت من صفحات كتاب سندريلا، تسعى لتحقيق التصميم الذى تصورته وإثباته فى الحقيقة. قد يهمك أيضا:فساتين زفاف "محتشمة" من ""روزا كلارا" تتسم بالبساطة والنعومة تألقي بأجمل فساتين زفاف موضة ربيع 2020

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