10 إطلالات ستجعل البرتقالي ضمن خزانتكِ هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - سواء على ممشى العروض أو في موضة الشارع، ظهر البرتقالي بدرجاته، ليؤكد أنه ضمن ألوان الصيف الساطعة، بخاصة وأنه لون دافىء يضفي حيوية لبشرة المرأة.

شاهدنا عددًا من النجمات اخترن اللون البرتقالي لاطلالات مشعة حيوية في رمضان، فاعتمدت الممثلة التونسية هند صبري، صاحبة البشرة الحنطية، في أحدث جلسه تصوير، فستانًا من الشيفون بتصميم متطاير، زاده أناقة اللون البرتقالي الداكن، كذلك اعتمدت الممثلة نسرين طافش، صاحبة البشرة البيضاء، اللون البرتقالي في اطلالة عصرية، تمثلت في تونيك طويل مع جينز سكيني أزرق. ورغم اختلاف لون بشرة النجمتين إلا أنّ البرتقالي نجح في إعطائهنّ اطلالة منعشة وأنيقة.

هند صبري بأزياء من اللون البرتقالي



اعتمدي البرتقالي من الرأس إلى القدم



اطلالات المونوكروم أو اللون الموحد، تعدّ إحدى الصيحات الرائجة هذا الموسم، لكنّ أغلب النساء كانت تميل في هذا الاتجاه إلى الألوان المحايدة، حتى لا تبدو اطلالتها رديئة، لكنّ موضة 2019 تتجه نحو مزيد من الجرأة، لذا، أصبح من الرائج أن نرى اطلالة كاملة باللون الأحمر أو الأصفر، وبالطبع البرتقالي الذي يشع طاقة.

اطلالة مونوكروم من اللون البرتقالي



إذا كنتِ في حيرة من طريقة تنسيق اللون البرتقالي، ننصحكِ باعتماده من خلال فستان ماكسي أو ميدي مع حذاء باللون نفسه، كذلك يمكنكِ اعتماد بدلة رسمية باللون البرتقالي، شرط اختيار الظل المناسب للون بشرتكِ.

بدلة من اللون البرتقالي



تركيبات لونية أنيقة مع البرتقالي



من مزايا هذا اللون، والتي اكتشفناها خصيصًا هذا العام، بعد صعود البرتقالي للواجهة بهذا الشكل، أنه يمكن تنسيقه مع عدد كبير من الألوان، على رأسها درجات السماوي والأزرق.

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صيحة البدلة مع اللون البرتقالي



أما أغرب أسلوب شاهدناه لتنسيق البرتقالي، كان عند مزجه بدرجات الوردي والزهري، فصحيح أنه اختيار جريء وغير معتاد، لكنه جريء ويشع أناقة، يمكنكِ اعتماد بنطلون البرتقالي مع توب وردي ناعم أو العكس.

اطلالة تمزج بين اللون الزهري والبرتقالي



أسهل اختيار لتنسيق اللون البرتقالي لهؤلاء اللائي لا يفضلن الاختيارات الجريئة، هو شراء بنطلون رسمي سواء بـ أرجل فضفاضة أو متوسطة، وتنسيقه مع قميص نسائي أنيق على غرار أيقونة الموضة المصممة فيكتوريا بيكهام.

صيحة البنطلون الفضفاض من اللون البرتقالي

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