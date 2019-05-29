كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - نسرين طافش من النجمات العربيات اللواتي يخترن اطلالاتهنّ بحسب المناسبة، وفي شهر رمضان 2019 كانت نسرين ميالة لاختيار الاطلالات والأزياء الشرقية التي تتناسب وأجواء الشهر الفضيل، وقد شاهدناها في مختلف موديلات القفاطين والعبايات والجلابيات، التي نسقتها أحيانًا بأسلوب شبابي، وأحيانًا أخرى بأسلوب رسمي فاخر.



لوك شرقي كاجوال نسقته نسرين طافش:



في بداية شهر رمضان، شاهدنا نسرين طافش في لوك كاجوال، جمع بين الأسلوب العصري مع لمسات شرقية مميزة، حيث اختارت قميصًا طويلًا يشبه الجلابية، باللون البرتقالي الهادئ، ونسقت معه بنطلون جينز، وصندلًا بكعب عالٍ باللون البني، وشنطة يد ملونة ومزخرفة من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana.



لوك شرقي كاجوال نسقته نسرين طافش







نسرين في تنسيق شرقي ناعم باللون الأبيض:



في اطلالة أخرى مميزة اعتمدتها نسرين طافش في رمضان 2019، اختارت فستان ماكسي باللون الأبيض، مطرزًا بخيوط ذهبية، وقد نسقت معه جلابية باللون الأبيض أيضًا، وأكملت اللوك بشنطة يد باللون الأخضر من “هرمس” Hermes، وصندل من دون كعب باللون الذهبي.



نسرين في تنسيق شرقي ناعم باللون الأبيض



اطلالة فاخرة في القفطان تألقت بها نسرين طافش:



لاطلالة مسائية لإحدى المناسبات الرمضانية، اختارت نسرين قفطانًا مميزًا باللون الأزرق السماوي، تصميمه فاخر مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V، وأكمام طويلة من الشيفون، وقماش القفطان مطرز بخيوط ميتالك براقة باللون الزهري والذهبي والفضي، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ ذهبي، وأقراط لافتة.

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اطلالة فاخرة في القفطان تألقت بها نسرين طافش





أزياء رمضان 2019 بأسلوب نسرين طافش، شاهدي الصور واستوحي منها ما يُعجبكِ.

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