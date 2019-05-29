عبايات ملونة لكشخة العيد من وحي إطلالات النجمات 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - تحرص المرأة العربية على اختيار كشخة العيد بشكل متقن، لإبراز أناقتها وتألقها، ولأنّ الكثيرات بتنَ اليوم يتطلّعنَ إلى اطلالات عصرية خارجة عن الكلاسيكية، نرى الكثيرات يتجهن للابتعاد عن العباية السوداء،واختيار العبايات الملونة بتصاميم عصرية متقنة .وفي هذا الصدد، فهن يخترن القفطانات والجلابيات والعبايات الساحرة، منها بنقوش وأخرى بتفاصيل متنوعة أخرى مثل الدانتيل أو الغيبير بألوان ساحرة وتدرجات لونية مغرية وهي خيارات مثالية لمختلف خروجاتك المميزة!



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عبايات بـ تدرجات الباستيل

كشخة العيد من موقع كشختنا

لاحظنا أن عدد كبير من الأنيقات قد أطلين بعبايات باللون الأبيض وتدرجات الباستيل وغيرها من الألوان الزاهية منها زينت بمختلف الأنماط كما رأينا على لجين عمران، وأخرى بلون طفولي حالم كما رأينا على تمارا جمال. ما يميز عدد من هذه التصاميم المتوفر من أرقى العلامات، هو أن بعضها تأتي مفتوحة في الوسط بحيث بوسعك أن ترتدي ملابس مميزة تحتها وهي تبدو الأكثر جمالاً مع سروال الجينز الضيق فيأتي اللونان سوياً بلوك مثالي.

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عبايات ملونة لكشخة مثالية

كشخة العيد من موقع كشختنا





لا تترددي باختيار العباية الملونة التي تتلائم مع ستايلك وذوقك، وأن ترتديها الى مختلف خروجاتك في فصل الربيع، وفي رمضان، أكان الى خروجاتك اليومية أو في المناسبات الهامة كتلبية دعوات الإفطار. فهذه اللوكات كفيلة بأن تجعلك النجمة في أي مكان تقصدينه فيما سيقع تنسيقها مع الأكسسوارات المميزة على عاتق ذوقك الرفيع، فاحرصي على أن لا تختاري المبالغة لتصلي الى اللوك المثالي الذي ستسمعين عليه الكثير من الإطراءات.

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