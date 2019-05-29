كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - تبحثين عن اطلالة مميزة في العيد؟. مكياج عيون سموكي لكشخة العيد سيعكس جمالك من اجل اطلالة ساحرة بعيون جذابة ونظرة تشع بريقا وجمالا.

احصلي على مكياج عيون سموكي لكشخة العيد من خلال هذه الخطوات للتمتع بإطلالة جذابة هذا العيد.



مكياج الوجه



- أعدي وجهك لتطبيق المكياج عبر وضع كريم مرطب يعمل على حماية بشرتك ويحفظ ترطيبها، ثم ضعي كريم الأساس الملائم للون بشرتك من أجل توحيد لونها ومنحها نضارة وإشراقا.

- طبقي طبقة خفيفة من البودرة المثبتة، حتى تحصلي على إطلالة نضرة بدون لمعان في الوجه.

- وتذكري وضع القليل من بودرة الخدود باللون الوردي أو الدراق الفاتح.



قومي بتطبيق ظلال عيون بلون فاتح على الجفن العلوي المتحرك، وتحت الحاجب وعلى زوايا العين، ثم اختاري اللون الرمادي وضعيه من زاوية العين الداخلية، ولا تصلي به إلى الزاوية الخارجية للعين.

- عند الزاوية الخارجية للعين، ضعي اللون الأسود على الجفن العلوي المتحرك ومديه نحو الأعلى لجعل العين تبدو أكبر وأكثر اتساعا. ثم أضيفي اللون الأبيض أو العاجي على زاوية العين الداخلية وتحت الحاجب لمنح عينيك إشراقة وبريقا.

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أحمر الشفاه



في النهاية ضعي أحمر شفاه ملائم للمناسبة التي ستحضرينها، ولـ مكياج العيون السموكي الذي وضعته، يمكنك استعمال اللون الأحمر المخملي أو البوردو للظهور بمظهر جريء وقوي، أو يمكنك وضع أحمر شفاه بلون زهري أو نيود هادئ لجعل التركيز أكثر على مكياج عيونك السموكي.

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