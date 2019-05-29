كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 مايو 2019 04:39 مساءً - يبقى مناكير الفرنش الملون أو الـ French Manicure المفضّل للكثير من السيّدات، مهما تعدّدت الصيحات لرسومات وألوان طلاء الأظافر. مناكير الفرنش الملون موضة هذا الصيف، و له رونق خاصّ يختلف عن سواه من طلاء الأظافر، يتّسم بالأناقة والنعومة مهما أضيف له من رسومات وابتكارات.



مناكير الفرنش الملون موضة هذا الصيف تليق بكل الإطلالات، وباستطاعتك التنويع بالألوان بالطريقة التي تفضلينها، لتحصلي على لوك أظافر فرنش صيفي خلاب.



لا تترددي في اعتماد أيّاً من الأساليب التي اخترناها لكِ لمناكير الفرنش الملون ، اطلعي عليها واعتمديها.





شاهدي صور لـ مناكير الفرنش الملون موضة هذا الصيف، واختاري منها ما يروق لكِ ويناسب ذوقكِ وأسلوبكِ.

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