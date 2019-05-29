انت الان تتابع تفاصيل خبر عرب إسطنبول يدعمون الهلال الأحمر التركي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 03:51 مساءً - أعلنت إذاعة "مسك إف إم" في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة "كن محسناً"، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التركي.

وستنطلق الحملة غداً، من خلال بث مفتوح ومباشر، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء، ويتم فيه استقبال التبرعات لمصلحة مشاريع المنظمة بتركيا.

وتهدف الحملة إلى دعم مشروع الكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية ومشروع الخدمات التعليمية، ويستهدف المشروعان بالدرجة الأولى اللاجئين على الأراضي التركية.

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وتستقبل الإذاعة والمنظمة لهذه الغاية تبرعات المستمعين من صدقات وزكاة أموال، إضافة إلى زكاة الفطر، لصرفها على مستحقيها.

وتستقبل الحملة مساهمات المستمعين، بالاتصال على أرقام هواتفها خلال اليوم المفتوح، أو بزيارة مقر الإذاعة أو أحد مقرات منظمة الهلال الأحمر في إسطنبول.

كما تتلقى التبرعات عن طريق الإيداع البنكي على حسابات المنظمة، وخصصت رقماً للتبرع.

يُذكر أن "مسك" هي الإذاعة العربية الأولى والوحيدة في إسطنبول، وهي إذاعة مجتمعية بدأت بثها على التردد 94.5 منذ التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2018.