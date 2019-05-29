بالصور| من ماليزيا لفرنسا.. نورهان تحمل متعلقات والدها الراحل في رحلاتها

حاول طيلة حياته إسعاد ابنته لذلك حرصت نورهان محمد الصاوي، على تخليد ذكرى وفاة والدها، بطريقة مختلفة، كان هو "الصاحب في السفر"، تفاصيل من حياته اليومية رافقتها في رحلاتها، كانت تطمئنها وتشعرها بوجوده، وبالسند والأمان.

صورة والدها معها كانت تحافظ دوما على ذكراه ومشاركته لها في مختلف لحظات حياتها، حيث يمثل لها الشعور بالاطمئنان، قبل وفاته، لانه لم يغب عنها في أي مناسبة مرت عليها.

"تايلاند ماليزيا فرنسا"، وغيرها من الأماكن التي حرصت "نورهان" صاحبة الـ 23 عامًا، على اصطحاب متعلقات والدها معها: "مفارقنيش لحظة واحدة دايما معايا أي حاجة من ريحته صورة، فرشة شعره".

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دفعها الشعور بالاطمئنان إلى الاحتفاظ ببعض متعلقاته الشخصية حتى بعد وفاته كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن"، توفى والدها منذ عام 2017، ورغم مرور الوقت لم يغب عنها لحظة "كانت أي حاجة بتفكرني بيه بتعوض إحساسي أنه مش موجود".

احتفظت في غرفتها ببعض الأشياء الخاصة به: "كنت عايزاه دايمًا جنبي في كل خطوة ونجاح في حياتى احتفظت في غرفتي بآخر بيجامة لبسها والبرفان المفضل وفرشاة شعره".

كانت صورة والدها معها في كل رحلة لتتذكر صورها الدائمة معه قبل وفاته: "أي مكان كنا لازم نتصور فيه علشان نوثق كل لحظة في حياتنا".

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