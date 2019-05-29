فنانة كويتية تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان وتحديها للمرض دون علم أسرتها

كشفت الفنانة الكويتية نورة العميري، عن إصابتها بمرض السرطان، الذي أخفته عن أسرتها ولم تكشف أي تفاصيل خلال فترة مرضها، حتى لا يتعامل معها الجمهور بمزيد من التعاطف.

ففي لقائها مع الإعلامي صالح الراشد، في برنامجه "خليك صالح"، أوضحت الفنانة الكويتية أنه منذ إصابتها بالمرض قبل 6 أعوام أرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي.

وتابعت "نورة" بأنها شددت على ألا يعلموا أهلها بطبيعة المرض، رغم مرور التعب الذي كانت تشعر به، كما أنها أرادت أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، موضحة بأن المرض ابتلاء من الله، فالله لا يبتلي إلا من يحبه.

Advertisements

ورغم الحالة السيئة التي عاشت فيها "نورة" بسبب المرض، إلى أنها استطاعت أن تنتصر عليه حيث استعادت ثقتها بنفسها وشفيت قبل المواعيد المحدد من الأطباء.

وتحدثت بعد ذلك "نورة" عن مواصفات زوجها المستقبلي، حيث تمنت أن يكون شخص مثل والدها بنفس صفاته، بغض النظر عن مذهبه وأمواله.

ورأت الفنانة الكويتية بأن لغة العيون هي التي تكشف عن الحب الحقيقي، لأنها أصدق من القلب، وأكدت بأنها لا تعيش حالة حب حاليًا.

​