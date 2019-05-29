منيو 24 رمضان للعزاب والمغتربين: كوسة بالبشاميل والحلو رز باللبن

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

الكوسة بالبشاميل

المكونات

كيلو كوسة

ملح وفلفل

كمون حسب الرغبة

دقيق

وزبد

وزيت

لحم مفرم معصج

طريقة التحضير

- تقطع الكوسة قطع طويلة أسطوانية

- تشوح في بعض الزيت وقطعة زبد

- يطهى اللحم المفروم بطريقة عادية مع البصل والثوم والبهارات "عصاج".

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- تعد صلصة البشاميل أيضًا بالطريقة العادية توضع طبقة من الكوسة وعليها طبقة من البشاميل ثم اللحم المفروم ثم طبقة ثانية من الكوسة وعليها طبقة من البشاميل وتدخل الفرن

- تقدم ساخنة مع السلطة والخبز.

الحلويات

أرز باللبن

المكونات

نصف كوب من الأرز الأبيض المصري .

ربع كوب من الحليب السائل.

7ملاعق كبيرة من السكّر، ومن الممكن زيادتها حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من القشطة الجاهزة.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير

- يُغسل الأرز جيّداً عدة مرات، ثمّ يوضع في قدر على النار مع كمية من الماء المغلي.

- تُخفف النار تحت الأرز ويُغطّى إلى أن ينضج مع تقليبه مرّةً أو مرتين قبل النضج.

- يُضاف الحَليب السائل بعد نضج الأرز والسكر مع التحريك باستمرار مع تَخفيف النار على القدر.

- تُضاف القشطة والفانيلا بعد خمس دقائق ويُقلّب المَزيج جيّداً، ثُم يرفع القدر عن النار ويصب الأرز باللبن في أطباق صغيرة وتترك إلى أن تبرد في درجة حرارة الغرفة، ثمّ تنقل للثلاجة حتى تبرد تماماً قبل التقديم، مع تزيينها بالقليل من الزبيب.

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