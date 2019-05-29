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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كما لاحظنا، منذ بداية هذا العام، شاهدنا مجموعة لا تحصى من الصّيحات الاستثنائيّة في مختلف أركان الموضة، من أزياء، وإكسسوارات، ومكياج، إلى أحذية، وحقائب وغير ذلك. وفيما يتعلّق بصيف 2019، ما تزال العديد من الصّيحات على السّاحة، وتفاجئنا بتميّزها.
فمن الجينز ذي الكسرات، إلى نقشات الفواكه، نقدّم لكِ من خبراء الموضة، أحدث ما ظهر حاليًا من صيحات لهذا العام:
الجينز ذو الكسرات
من بين مختلف القطع، يشهد الجينز هذا العام صيحات مميّزة خاصّة به، مثل الجينز الملوّن والمطبّع، وحاليًا، تظهر صيحة أخرى استثنائيّة، وهي البنطلون الجينز ذو الكسرات، والذي يتميّز بلمسة أنثويّة جذّابة.
اللّون البرتقاليّ اليوسفيّ
في حين أنّ المرجاني يُعدّ أبرز ألوان 2019، إلا أنّه حاليًا يأتي البرتقاليّ اليوسفيّ "Tangerine" من بين أبرز ألوان هذا العام، والذي يتميّز بدرجته الزّاهية، ولكن غير المزعجة.
نقشة الفواكه
بينما تشهد نقشة جلد الفهد، والتّقليمات، والبولكا دوت، عودة قويّة هذا العام، إلا أنّه يبدو أنّ نقشة الفواكه ستكون بمثابة منافس قويّ لهم.
الفيست
من الجينز والجلد إلى الكتّان، وذي التّقليمات، يأتي الفيست بمختلف ألوانه وتصميماته، بين أبرز صيحات هذا العام، والذي يمكنكِ تنسيقه مع مختلف القطع، سواء كان توبًا وبنطلونًا، أو مع فستان أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها جينز الكسرات.. صيحات جديدة تجتاجُ ساحة الموضة في 2019! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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