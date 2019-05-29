استلهمي من مجوهرات النجمات في مهرجان "كان" ليوم الزفاف

حفلت السجادة الحمراء في مهرجان كان 2019 بفساتين تخطف الأنفاس، واكتملت بمجوهرات النجمات الفخمة التي تتناسب مع كل فستان، وتعد هذه الإطلالات فرصة جيدة لتستلهمي منها مجوهرات يوم الزفاف وكيفية اختيار التصميم الأنسب لفستانك.

الأقراط الطويلة مع الفساتين المفتوحة

اكتفت بعض النجمات بأقراط ماسية طويلة مع فساتين الزفاف المفتوحة، وبخاصةً الفساتين الفخمة والمزينة بلمسات برّاقة أو قصّات بارزة ولافتة للأنظار، فمن الممكن التخلي عن القلادة، لتبدو الإطلالة جذابة وناعمة، مع اختيار أقراط فخمة ومرصعة بفصوص برّاقة أو ملونة.

وارتدت العديد من النجمات في مهرجان كان 2019 الأقراط الطويلة دون القلادة، مثل إطلالة عارضة الأزياء أدريانا ليما بالأقراط الماسية المرصعة بالزمرد الأخضر، كما ارتدت النجمة إيفا لونغوريا أقراط طويلة متناغمة مع فستانها من توقيع Tatiana Verstraeten.

واكتفت النجمة Izabel Goulart بالأقراط الصغيرة المرصعة بالألماس الأبيض والأصفر من شوبارد مع فستان ذهبي بقبّة مفتوحة.

ومع الفستان الأوف شولدر المطرز، اختارت Karolina Kurkova أقراط الشراشيب من ميسيكا Messika، كذلك اعتمدت كيندال جينر الأقراط الكبيرة المرصعة بحجر صدفي مع فستانها الوردي بالكشاكش على الصدر، واختارت كريس جينر أقراط الحلقات الماسية Hoops مع البدلة النسائية باللون الأبيض.

أيضاً اعتمدت ناتاشا بولي أقراط الحلقات بنفس تصميم الخاتم دون ارتداء قلادة، وبمزيج الذهب الأبيض والوردي المرصع بالألماس، تألقت Paola Turani بأقراط فخمة من Pasquale Bruni، ومع الفستان المزين بورود فضي على الصدر، اكتفت النجمة Stella Maxwell بالأقراط المرصعة بأحجار كريمة متناغمة مع الفستان.

ولأن فستان Barbara Meier بقصّة تلتف حول العنق، فلم ترتدي القلادة، واختارت أقراط بحلقات ممتالية ومرصعة بالألماس.

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واعتمد كثير من النجمات في حفل مهرجان كان 2019 أطقم مجوهرات فخمة تناسب العروس، وعادةً مع تتناسب أطقم المجوهرات مع الفساتين الناعمة وبالقبّة المفتوحة.

اختارت Chiara Ferragni طقم المجوهرات الماسي المرصع بالحجر الأزرق مع فستان أبيض ناعم، كما ارتدت Cindy Bruna طقم مجوهرات ألماس مرصع بحجر أرجواني من de Grisogono مع إطلالة باللون الأبيض.

وتألقت Dua Lipa بالأقراط الطويلة والقلادة الماسية بالطبقات من de Grisogono مع فستان برتقالي مزين بالريش وبكتف واحد، ومع الفستان الأخضر، نسقت Helena Bordon طقم مجوهرات مرصع بالزمرد الأخضر من Flavia Vetorasso.

ومع الفستان الأحمر، اعتمدت Josephine Skriver مجوهرات ذهب وردي مرصعة بالألماس من بوميلاتو Pomellato، ومع أزياء بسيطة وعصرية باللون الأزرق والأسود، اختارت Marion Cotillard القلادة الماسية بالطبقات مع أقراط طويلة بتصميم القلب مرصعة بالألماس والفص الأزرق.

ونسقت Olivia Culpo طقم مجوهرات السلسلة بالذهب الأبيض مع فستان Strapless فضي ناعم، واكتفت Petra Nemcova بالقلادة المرصعة بالألماس والزمرد الأخضر دون ارتداء أقراط مع فستانها البرتقالي بالكتف الواحد.

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