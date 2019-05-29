اللون الأبيض يطغى على إطلالات النجمات في حفل اختتام "كان"

اختتم مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ72 لعام 2019 بعد 12 يوما من الإطلالات الساحرة على السجادة الحمراء. من الفساتين إلى المكياج، تسريحات الشعر وصولا إلى المجوهرات، كان لفريق جمالكِ تغطية لأبرز اللوكات التي ظهرت في Cannes Film Festival 2019. لم يخلُ حفل الاختتام من الإطلالات الأنيقة التي سرقت الأنظار والتي طغى عليها اللون الأبيض بامتياز.

في البداية، لا يمكننا أن نغضّ النظر عن لوك المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي، التي اعتمدت اللون الأحمر في ختام مهرجان كان، مع فستان صمم خصيصاً لها من توقيع دار Dior. هذا اللوك جمع بين البساطة والأناقة، كان من ناحية القماش المنسدل، الحركة البسيطة عند الصدر والحزام على الخصر، حتى تسريحة شعر Nadine Labaki ومكياجها تماشيا مع بساطة الفستان.

بالعودة إلى الفساتين البيضاء على السجادة الحمراء، سرقت Elle Fanning الأنظار بتصميم من توقيع Reem Acra. تميّز الفستان بالتطريزات الفضية، بالإضاة إلى الكاب الذي غطى الياقة، الأكتاف والظهر. لتكمل الإطلالة، اعتمدت تسريحة شعر عالية على شكل كعكة ومكياج ناعم.

للمصممين العرب حصة أخرى في حفل اختتام Cannes Film Festival لهذا العام، مع Adele Exarchopoulos التي تألقت بفستان من توقيع Elie Saab باللون الأبيض أيضاً. لاحظنا لمسة من الجاذبية مع الفتحة التي اتسم بها الفستان عند الخصر، بالإضافة إلى الشق العالي والكتف المكشوف.

بالنسبة إلى الشعر اعتمدت أيضا تسريحة الرفعة التي نسقتها مع مكياج وردي، وبدورها اختارت Shanina Shaik المصمم اللبناني Zuhair Murad، إذ اعتمدت جمبسوت بتدرج الأبيض، اتسم بالقماش الشفاف، التطريزات البراقة، قصة الصدر المكشوفة، والحزام الفضي عند الخصر.

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نكمل مع الفساتين بيضاء اللون التي اعتمدتها أيضا كل من Paz Vega وOlivia Culpo وZhang Ziyi التي اختارت تدرج الأبيض المائل إلى الزهري.

في نفس الإطار، لا يمكننا أن ننسى طلة عارضة الأزياء Elsa Hosk التي اختارت فستانا مغطى بالريش بتدرج البنفسجي الفاتح. التصميم من توقيع Alberte Ferretti، تميّز بالقصة القصيرة من الأمام والطويلة من الأسفل. لتكمل الإطلالة، نسّقت السا هوسك الفستان مع شوز باللون العنابي، مما أضاف تباينا جذابا في التدرجات.

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