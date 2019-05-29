ثروة متحركة..أسعار أزياء ميلانيا ترامب خلال زيارة اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أسعار الأزياء التي ارتدتها سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خلال زيارتهما الأخيرة إلى اليابان.

وقالت الصحيفة إن ميلانيا، 49 عاما، لا تدخر مالا عندما يتعلق الأمر بملابسها، لذا فدائما ما تحظى إطلالاتها بالاهتمام وبالإعجاب لبساطتها ورقيها.

وأضافت أن ميلانيا وخلال الـ4 أيام، مدة الزيارة، ارتدت أزياء بقيمة 20 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 337 ألف جنيه مصري. من دون حساب الإكسسوارات التي ارتدتها، من أحذية وأحزمة ومجوهرات.

وخلال الرحلة، التقطت الكاميرات 6 إطلالات مختلفة لميلانيا، حيث حضر الزوجان العديد من الفعاليات، بما في ذلك عشاء رسمي وآخر غير رسمي ومباراة لمصارعة السومو اليابانية الشهيرة.

حيث ظهرت ميلانيا أثناء وصول الطائرة الرئاسية إلى طوكيو، بفستان "كالفن كلاين" منسدل طويل أبيض اللون به مطبوعات "بطاقات بريدية" متفرقة وحذاء بكعب عالي من الجلد كحلي الللون من "Christian Louboutin" ، وكذلك حزام رفيع جلد بني اللون، سعره 3900 دولار (65 ألف جنيه مصري).

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلانيا كانت ترتدي الفستان نفسه أثناء مغادرة الطائرة من واشنطن.

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وارتدت في إطلالتها الثانية في متحف الفن الرقمي مع آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، "جامب سوت" من الحرير "Loro Piana" أسود اللون بخطوط بيضاء، سعره 3450 دولار (58 ألف جنيه مصري).

وخلال حضورها مباراة السومو، ارتدت ميلانيا فستانا وردي اللون من "Roland Mouret" من الصوف، بتكلفة 2020 دولارا (34 الف جنيه مصري).

وعند حضورها حفل الاستقبال بالقصر الإمبراطوري، ارتدت ميلانيا فستانا أبيض مزين بالزهور من "Carolina Herrera" بتكلفة 4290 دولارا (72.3 ألف جنيه مصري).

وفي المساء، خلال حضورها مأدبة رسمية في القصر الإمبراطوري مع الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، ارتدت ميلانيا ثوبا وردي باهت يتناسب مع المناسبة الرسمية مع تطريزات زهرية فضية ورداء طويل، سعره 4490 دولارا (75.6 ألف جنيه مصري).

وخلال مغادرتها اليابان، ظهرت ميلانيا بإطلالة صيفية بامتياز، مرتدية معطف من "Dries Van Noten" بأرضية من الأبيض العاجي، وزهور ذهبية زاهية وكبيرة، مع حزام أبيض اللون من الجلد بقيمة 1100 دولار (18.5 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لنجوم هوليوود ومغنيي "البوب"، يعتبر ارتداء ملابس بقية 20 ألف دولار خلال رحلة مدتها 4 أيام أمرا عاديا للغاية، خاصة وأنه نجوميتهم تعفيهم غالبا من شراء تلك الملابس، لكن مصممة أزياء ميلانيا، هيرفيه بيير، أكدت أن السيدة الأولى لا تستعير ملابسها من المصممين، وتنفق آلاف الدولارات على كل قطعة، ولا عجب في ذلك، ولا سيما وأنها زوجة الرئيس الملياردير.