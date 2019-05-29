دراسة أمريكية: إهمال زوجتك يؤثر إيجابيا على علاقتكما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

ربما تبدو النصيحة غريبة ومفاجئة، لكن هناك دراسة تقول إن تجاهل الرجل لزوجته قد يسبب فوائد كثير لعلاقتهما.

حيث قالت بحوث منشورة بمجلة "Journal of Personality and Social Psychology" الأمريكية، إن تجاهل طلبات الزوجة قد يفيد الأزواج ذوي الدخل المنخفض، ولكنه يؤثر سلبا سلبا بالقطع على علاقة الزوجين ذوي الدخل المرتفع.

وقالت جاكلين روس، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الزوجة التي تطلب زيادة في مصروف المنزل مثلا من زوجها الذي يعمل في وظيفة ذات مرتب ضئيل، ولديه قدر أقل من الطبيعي من الأمن الوظيفي، بالطبع هذا طلب صعب، وتلبيته أمر محفوف بالمخاطر المادية، لكن إذا أظهر الزوج تجاهلا لهذا الطلب يمكنه حينها الحفاظ على تقديره لنفسه، ويقلل من التركيز على الوضع المالي الضعيف للزوجين.

لكن وعلى الجانب الآخر، إذا طلبت زوجة الطلب نفسه من زوجها الميسور، وقوبلت بالرفض، ستشعر أن الرجل لا يريد التضحية من أجل الأسرة، أو أنه رجل بخيل.

ولاحظت روس وزملاؤها أن الدراسات السابقة التي تناولت سلوك "سحب الطلب" أو رفض الطلب، قد ركزت بشكل شبه حصري على الأزواج من الطبقة الوسطى، وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن هذا السلوك الشائع يمكن أن يكون مفيدا لبعض الأزواج وضار بآخرين.

وأراد فريق الدراسة فهم العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في النتائج، لذا قرروا انتقاء عينات أكثر تنوعا عرقيا وعنصريا، بالإضافة إلى دراسة دور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في العلاقة.

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وركزت الدراسة على أن تكون الذوجة الشريك الذي يطلب، والزوج الشريك الذي يرفض، وأساليب الزوجة في الطلب، مثل التهديد أو اللوم، بينما يتجنب الأزواج الرفض بشكل مباشر، ويكتفون بتجنب المواجهة والتجاهل.

أجرى الباحثون تجربتين مع الأزواج من جنسين مختلفين على مدار 18 شهرًا. شملت التجربة الأولى 515 من الأزواج، الغالبية العظمى كانوا متزوجين، وجميعهم لديهم طفل واحد على الأقل أو كانوا ينتظرون طفلاً، و 40% كانوا عند خط الفقر الفيدرالي الأمريكي أو دونه.

زار فريق البحث الأزواج في منازلهم وطلبوا منهم المشاركة في سلسلة من النقاشات حول شيء أراد كل شريك تغييره في أنفسهم بالإضافة إلى موضوع خلافي في العلاقة.

في الحالات التي لاحظ فيها الباحثون سلوك "رفض الطلب"، ظل الشعور بالرضا عن العلاقة ثابتًا للأزواج الذين لديهم موارد مالية أقل خلال تلك الأشهر الـ18. بالنسبة للأزواج الأثرياء الذين يرفضون طلب زوجاتهم، انخفض معدل الرضا عن العلاقة خلال تلك الفترة الزمنية.

ومن المثير للاهتمام، أن الرضا عن العلاقة انخفض بالنسبة للأزواج ذوي الدخل المنخفض عندما لم يرفض الأزواج طلبات زوجاتهم بقوة.

فيما ضمنت التجربة الثانية 414 من المتزوجين حديثًا الذين تمت زيارتهم في منازلهم أربع مرات على مدار 27 شهرًا. طُلب من الأزواج المشاركة في النقاشات نفسها، التي شارك بها الأزواج في التجربة الأولى.

ووجد الباحثون مرة أخرى أن الأزواج ذوي الدخل المنخفضن عانوا مزيدا من عدم الرضا عن العلاقة خلال الـ27 شهرا، عندما لم يرفض الأزواج طلبات زوجاتهم بحزم.