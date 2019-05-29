في رأي مختلف عن السائد قال بول دولان، أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد، إن السيدات غير المتزوجات وبلا أطفال يعيشن في صحة أفضل وسعادة أكثر من غيرهن من المتزوجات.
وأوضح "دولان" أن مستويات السعادة ليست مرتبطة بالأمور التقليدية للنجاح مثل الزواج، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأكد "دولان" أن الرجال هم الأكثر استفادة من الزواج، عكس المرأة، فهم يصبحون أكثر هدوء، والنساء المتزوجات بلغن مستويات سعادة عالية عندما ينمن في غرف منفصلة عن أزواجهن.
وذكرت الدراسة أن سيدات متزوجات قلت عن مدى شعورهن بالسعادة في غياب أزواجهن إن "الحياة بائسة جدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "الحياة أحلى من غير مسؤولية".. دراسة حديثة: السيدات غير المتزوجات أكثر سعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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