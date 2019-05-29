4 فوائد لحليب الإبل..يعالج مرض السكري

يحتوى حليب الإبل على نسبة عالية من المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والفوسفور والحديد، ويعتبر من المواد الغذائية الغنية بالإنسولين، ويمكن أن يتناوله مرضى السكري من النوع الثاني، وذلك للعديد من الأسباب منها كما ذكرها موقع "CNN":

- يتكون الحليب من الدهون والبروتينات، بما في ذلك الجلوبولين المناعي وهي الأجسام المضادة التي تنتجها خلايا البلازما، والحويصلات وهو عبارة عن سائل ينتج عن الخلايا المحاطة بغشاء دهني، وكذلك الفيتامينات والمعادن.

- يساعد على تحسين عمل البنكرياس، وهو أمر حيوي لمرضى السكري.

- يحتوى على كميات كبيرة من الحديد والزنك والنحاس المفيدة لمرضى السكري.

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- يلعب هذا الحليب دورا في الحد من الالتهاب الذي يعد جزءا رئيسيا من مرض السكري من النوع الثاني.

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