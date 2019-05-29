أزهري يوضح لـ"هُن" كيف تتعبد المرأة الحائض في العشر الأواخر من رمضان

خلال العشر الأواخر من رمضان، تتجدد تساؤلات النساء حول كيفية تعبد المرأة الحائض خلال شهر الصيام، والاستفادة من فضل تلك الأيام المعدودات، في ظل عدم تمكنها من الصوم والصلاة.

وأوضح يسري عزام، الشيخ الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف، أن على الحائض الإكثار من تلاوة القرآن مع إمساكها له بحائل مثل القفازات، والتركيز على كثرة الذكر والورد المسائي والصلاة على النبي، والإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، مستشهدًا بالحديث الشريف: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا".

وأضاف "عزام" لـ"هن": "ممنوع منعا باتا على الحائض دخول المسجد، بحجة أنها تحس بالروحانيات"، متابعًا بأنه عليها استغلال تلك الأيام الأخيرة من رمضان في التعبد بمنزلها.

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