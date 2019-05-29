بالفيديو| أحمد كريمة يوضح حكم الوضوء مع وجود طلاء أظافر

تتجدد خلال شهر رمضان، تساؤلات النساء، حول الحكم الفقهي الخاص بالوضوء مع وجود طلاء أظافر في اليدين والقدمين.
وبدوره، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أنه إذا كان طلاء الأظافر له سُمك، يجعلها حائل واضح، يمنع وصول المياه إلى الأظافر أثناء الوضوء، يصبح استعماله غير جائز.
"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.
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