7 أخطاء شائعة عند غسل الثياب.. تجنبيها

تقع ربة المنزل في أخطاء عدة عند غسل الثياب، منها فرك البقع بشدة، أو المبالغة في استخدام المبيضات، للحصول على ثياب نظيفة ولكن تكون النتيجة غير مرضية للسيدة وتحصل على ثياب "باهتة"، ولتجنب هذه الأخطاء قدم موقع "CNN"، مجموعة نصائح لتفادي المشكلات عند غسل الثياب منها:

-استخدام كثير من أدوية التنظيف

استخدام أدوات التنظيف بكثرة والمبالغة فيها أمر ينعكس سلبا على نضافة الثياب، فنصح الموقع باستخدام أقل من نصف الكمية التي تعتاد السيدة على وضعها من المنظفات بالملابس.

-فرك البقع بشدة

تجنبي فرك الملابس بشدة وقومي بفركها بلطف باستخدام قطعة قماش بيضاء اللون حتى لا تتغير الألوان.

-تشغيل الغسالة بشكل غير صحيح

وضع الموقع خطوات لتشغيل الغسالة للحصول على نتيجة مرضية، تبدأ بتوزيع المنظف ثم الملابس وعقب ذلك الماء والصابون

-غسل قطع تحمل علامة "تنظيف جاف"

هناك ملابس تحتاج للتنظيف الجاف، عليكي الالتزام بتلك النصيحة إن وجدت بالثياب واتباعها.

-الإفراط في التبيض

لا تحتاج البقع للكثير من المبيضات، فيمكن معالجة الثياب الملطخة بوضع شرائح من الليمون عليها لبضع دقائق.

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-راحة الغسالة بين دورات التجفيف

تشغيل دورات التجفيف خلف بعضها البعض يتيح الاستفادة من الحرارة المحتجزة من الدورة السابقة، وبالتالي يقلل من استخدام الطاقة.

-وضع الجوارب بشكل عشوائي

ضعي الجوارب في "حوض الغسالة" أولاً كي لا تعلق بالملابس الأخرى وتضيع.

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