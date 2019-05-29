أجدد إصدارات حمالات الصدر الرياضية

يشعر بعض النساء أنّكِ بحاجة إلى التحفيز لتقومي بتمارينكِ الرياضية لأنّكِ غالبا ما تفكّرين أنّها روتين متعب. العكس تماما فهذا الروتين هو الأهمّ في حياتكِ لتحافظي على لياقتكِ البدنية، ,مرونتكِ ونشاطكِ.

من الأشياء التي ستمدّكِ بالتحفيز الذي تحتاجينه والتي ستحمّسك لممارسة التمارين الرياضية هي شراء ملابس رياضية جديدة لأنّك ستتوقين لتجربتها.

لا يمكنكِ التخلّي عن الملابس الرياضية واعتماد ملابس عادية خلال التمارين، وذلك ينطبق بشكل خاصّ على حمالات الصدر، فارتداء تلك العادية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مثل الالتهاب نتيجة التعرّق الشديد، ألم في الظهر أو الصدر.

إذا كنتِ تفتقدين التحفيز ولا زلتِ مصمّمة على ممارسة التمارين الرياضة فعليكِ تجديد ملابسكِ الرياضية وشراء تصاميم جديدة تنكّهين بها لوكاتكِ خلال التمارين.

لفتتنا حمالات صدر جديدة من مواقع التسوّق الإلكترونية ومن المتاجر، حتماً ستجدين من بينها ما يلبّي رغبتكِ. لكن قبل كلّ شيء، عليكِ الانتباه إلى شكل الحمالة الذي يليق بشكل ثدييكِ وبروتينكِ الرياضي (إضغطي هنا لتتعرّفي على كيفية اختيار موديل الحمالة الذي يناسب شكل ثدييك والتمرين الذي ستقومين به)، ومن الإصدارات الجديدة التي لفتت نظرنا هي حمالة الصدر الرياضية من Adam Selman: تميّزت بالحبيبات البراقة التي أعطتها طابع الأناقة ونكّهتها بطريقة بسيطة وبعيدة عن المبالغة.

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حمالة الصدر من Reebok هي ذات طابع رياضي بامتياز، كما أنّها تصميم عملي سيؤمّن راحتكِ خلال في الجيم، أمّا إذا كنتِ من المحبّات للألوان الزاهية بما أنّنا في فصل الصيف، فيمكنكِ الاختيار من بين النقشات الحيوية والألوان الفاتحة التي اخترناها لكِ مثل حمالة الصدر من Victoria's Secret، تلك من Oysho، وأخرى من Under Armour.

أعددنا لكِ قائمة تتألف من 10 موديلات مختلفة من حمالات صدر ذات طابع يجمع الأنوثة والرياضة معاً، تصاميم جديدة من آخر إصدارات الدور، تجدين بعضها عبر مواقع التسوّق الإلكترونية وأخرى في المتجر نفسه.

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أفضل حمالات الصدر المناسبة لكِ وفقًا لنوع الملابس والمكان