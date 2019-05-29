انت الان تتابع تفاصيل خبر السلطات المصرية تعيد اعتقال صحفي بقناة "الجزيرة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 11:52 صباحاً - أعادت السلطات المصرية اعتقال صحفي يعمل قي قناة "الجزيرة" ونقله إلى السجن مرة أخرى، للتحقيق معه في قضية جديدة، بعد وقت قصير من حصوله على إخلاء سبيل مشروط في قضية أولى محبوس على ذمتها احتياطياً.

وقالت أسرة محمود حسين، في بيان نشرته "الجزيرة" أمس الثلاثاء: إن "إجراءات إخلاء السبيل بدأت (في القضية الأولى) السبت الماضي، وبالفعل خرج محمود حسين من سجن طرة (جنوبي القاهرة) إلى أحد أقسام شرطة محافظ الجيزة (غربي العاصمة)".

وأوضحت الأسرة أنه "تم اصطحابه بعد وقت قصير إلى نيابة أمن الدولة (مختصة بنظر قضايا تمس الأمن القومي)، وإعادته إلى سجن طرة، حيث تم التحقيق معه في غياب المحامين على ذمة قضية جديدة"، من دون تفاصيل بشأنها.

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كما نقلت "وكالة الأناضول" عن مصدر قانوني قوله إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الأحد الماضي، حبس حسين 15 يوماً في القضية الجديدة، ولم تُعرف الاتهامات بعد.

وكان حسين متهماً في القضية الأولى بـ"الانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار". وهي اتهامات ينفي صحتها.

وكانت محكمة مصرية قررت، في 21 مايو الجاري، إخلاء سبيل محمود حسين، وبعد استئناف النيابة أيدت المحكمة قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية، يوم الخميس الماضي 23 مايو.

وأوقفت السلطات المصرية حسين، في ديسمبر 2016، لدى عودته إلى مصر في إجازة من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.