أول تعليق من السعودية فوز العتيبي صاحبة الشروط التعجيزية في الزواج

أثارت، بالأمس، شابة سعودية تدعى فوز العتيبي، حالة من الجدل والغرابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشرته عن الشروط التي وضعتها لعقد قرانها، حيث وصفت شروطها بالتعجيزية.

وعقب حالة الجل، علقت "العتيبي" عبر حسابها على "تويتر": "أن الوعود لا تفيد إذا لم توثق وتدون، ورأت أن الرجل إذا كان واثقًا من صدق مشاعره فلن يتردد في قبول مثل هذه الشروط (التي تحمي شريكته حتى من نفسه)".

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وكانت "العتيبي" نشرت صورة لعقد قرانها متضمنًا عدة شروط منها توفير خادمة ومنزل مستقل في الرياض وأن يمتنع شريك حياتها عن الزواج عليها وأن يحسن معاملتها، علاوة على حصولها على تعويض قدره نصف مليون ريال سعودي في حال بادر زوجها إلى طلاقها من دون موافقتها.

وأتت معظم الانتقادات للفتاة السعودية بأن هذه الشروط تؤثر بالسلب على الزواج، حيث تزيد من نسبة العنوسة في المملكة العربية السعودية.

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