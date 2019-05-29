حواديت ديمة والجدة سليمة.. "نديم وفوائد الأكل الصحي"

يفضل الأطفال الأطعمة السريعة، رغم أنها لا تحتوي على الفوائد الغذائية اللازمة لأجسامهم، ما يتسبب في شعورهم بالتعب سريعًا من أقل مجهود، وهو ما حدث في قصة، اليوم، مع الطفلة "نديم"، التي تمتنع دائمًا عن الأكل الصحي وتتناول "الشيبسي والمكرونة" باستمرار.

ونقدم لكم اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، قصة "نديم والأكل الصحي"، تأليف وأداء صوتي، مي عبد الهادي.

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