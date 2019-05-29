"الإساءة إلى عرض الرسول".. القصة الكاملة لإهانة السيدة عائشة في تلفزيون إيران

تطاول مداح غير معروف، ينتمي إلى الطائفة الشيعية، بأوصاف على السيدة عائشة -رضي الله عنها - زوجة الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم -، في مقطع فيديو بُث على القناة الخامسة بالتلفزيون الإيراني، مسببًا حالة غضب كبيرة في المجتمع الإسلامي، وسط مطالبات من أوساط إيرانية سنية، برلمانية ومجتمعية بمعاقبة المسؤولين عن ذلك التجاوز المشين.

"هن" يرصد ردود الأفعال على ذلك التطاول، خلال الفقرات التالية:

البرلمان

"إلى متى ستستمر الإساءة إلى عرض رسول الله.. لماذا نشاهد الإساءة لمقدسات مليار ونصف سني في العالم، لماذا يتم التطاول على أم المؤمنين طبقا لما وصفها القرآن الكريم؟".. بهذه العبارات شديدة اللهجة، أعلن أحد نواب البرلمان الإيراني، رفضه لما نشره التلفزيون الإيراني من إهانة للسيدة العائشة، موضحًا أن مقطع الفيديو تضمن تجاوزات في حق الخلفاء الراشدين بداية من أبوبكر الصديق، مرورًا بعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، متعجبًا من إنفاق الشعب الإيراني على "تليفزيون الدولة" الذي يسيء إلى رموز الإسلام.

العديد من نواب السُنة في البرلمان الإيراني، طالبوا بإصدار قرارات حازمة ضد ما وصفوه بـ"الإساءة إلى أهل السنة من التلفزيون الحكومي"، في ظل تأكيدهم على التصريحات السابقة للإمام الشيعي علي خامنئي، حول تحريمه السب أو التطاول على زوجات النبي وأصحابه، وفقًا لموقع "سي إن إن".

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خطيب السنة في زاهدان

إمام وخطيب السنة في مدينة زاهدان الإيرانية الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، قال إن ما حدث يثير البلبلة والفتن في البلاد، واصفًا مقطع الفيديو المنشور بأنه "جرح مشاعر الجميع"، متابعًا أنه سبق التطاول عدة مرات من المداحين وأساتذة الحوزات العلمية ومسؤولين لـ"مقدسات أهل السنة"، وفقًا لما نشره على موقعه الإلكتروني.

نشطاء "سوشيال ميديا"

هجوم كبير من مختلف الجنسيات على التطاول في حق زوجة النبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، ومن أبرز التعليقات: "حد عاقل يقول حرف على أحب زوجة لسيدنا محمد"، و"يجب محاكمة كل من سمح بظهور ذلك المحتوى المقزز"، و"من يهاجم ستنا عائشة، يجهل أن العديد من الأحاديث النبوية نُقلت منها".

قرار حاسم

المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أعلن اعتقال المداح الذي أهان زوج النبي عبر القناة الخامسة، بتهمة إثارة النعرات الطائفية وإهانة رموز أهل السنة، مشددًا على أن ذلك التجاوز يصنف كجريمة تؤدي إلى السجن والغرامة، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

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