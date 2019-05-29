هذه الألوان التي ترتديها الملكاتُ والأميراتُ دائمًا في شهر يونيو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك بعض الألوان التي يرتديها أفراد العائلة الملكيّة دائمًا، خلال يونيو تزامنًا مع بدء موسم الصّيف، من كيت ميدلتون، وميغان ماركل، إلى الملكة الإسبانيّة ليتيزيا، والأميرة السّويديّة صوفيا، تعرّفي عليها:

الأزرق

تزداد شعبيّة اللّون الأزرق كلّ صيف، لكنْ، في العام الماضي، اتّخذت عضوات ملكيّات، مثل كيت ميدلتون، والأميرة تشارلين، من موناكو، خطوة أبعد، بارتداء اللّون بنمط مقلّم بالأبيض.

وارتدتْ كيت ميدلتون فستانًا صيفيًا مقلّما بالأبيض والأزرق من زارا (تمّ بيعه على الفور) إلى مباراة بولو خيريّة في يونيو 2017.

و ارتدتْ الأميرة شارلين قميصًا مخطّطاُ باللّون الأزرق، والأبيض، مع بنطلون جينز أبيض لسباق فرنسا للفورمولا وان في لو كاستيليت العام الماضي.

الأبيض

يعتبر الأبيض من الظلال الرّائجة في موسم الصّيف، حيث تحرص كلّ من كيت ميدلتون، وميغان ماركل، والملكة ليتيزيا على ارتدائه بطرق متجدّدة في كلّ مرّة.

وارتدتْ كيت ميدلتون سترة بلايزر بيضاء، فوق توب أبيض، وبنطلونًا قصيرًا نيلي وأنهتْ إطلالتها بزوج من أحذية كعب النيود، بالكعب المنخفض والمكتنز.

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أما ميغان ماركل، فتألّقتْ بفستان قميص أبيض كلاسيكيّ، أثناء حضورها فعاليّة "Royal Ascot"، العام الماضي.

وتأنّقتْ الملكة ليتيزيا، ببدلة جمبسوت بيضاء، أنيقة وعصرية، يمكنكِ إضافتها إلى خزانة ملابسكِ المكتبيّة.

طبعة الأزهار

على الرّغم من أنّه ليس لونًا في حدّ ذاته، إلا أنّ الطبعات الزّهريّة تعتبر عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابس كلّ صيف تقريبًا، كلّ شخص من الملكة الإسبانيّة ليتيزيا إلى الأميرة السويديّة صوفيا، وليدي سبانسر، شوهدن بقطع مطبّعة بالأزهار في يونيو الماضي.

فنسّقت الملكة ليتيزيا تنورة ميدي مزيّنة بالورود مع توب أبيض، وزوج مدبّب من أحذية الكعب البُنيّ بالأربطة.

في حين ارتدتْ الأميرة صوفيا، فستان ميدي مطبّع جريء، لحضور تعميد الأميرة أدريان السّويديّة في يونيو الماضي.

أما ليدي كيتي سبنسر، فتألّقتْ بفستان ماكسي مزيّن بالأزهار في الحفل الصّيفيّ السّنويّ لسربنتين في عام 2018.

في حين ارتدتْ إيما ثين، المعروف أيضًا باسم "Viscountess Weymouth" أو "Emma Weymouth"، فستانًا مزيّنًا بطبعة الأزهار في الحدث نفسه.