جنيفر لوبيز تحوّلُ صيحة الجينز الضيّق إلى قطعة فاخرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس هناك أيّ شخص يستطيع تحويل بنطلون جينز ضيّق أساسيّ، إلى قطعة فاخرة، أفضل من النّجمة، جنيفر لوبيز، التي تفضّل هذا النّمط أكثر من غيره على مرّ السّنين، بغضّ النّظر عن الصّيحات الرّائجة.

وأثناء تناولها العشاء في لوس أنجلوس، اللّيلة الماضية، ارتدتْ لوبيز، جينزًا ضيقًا، سكنيًا، فاتحًا، مثاليًا لموسم الصّيف، مع زوج ذهبيّ من كعب كريستيان لوبوتان، واكملتْ إطلالتها بارتداء سترة البلايزر المربوطة بحزام الخصر.

من السّهل أنْ نفترض فقط، أنّ جميع الاتّجاهات الصّيفيّة يتمّ ارتداؤها على شواطئ البحر، وفي أماكن الاستجمام، ولكنّ الحقيقة هي أنّ معظم النّساء مرتبطات بالوظيفة وغيرها من المناسبات غير الشّاطئية، التي تتطلّب شيئًا أكثر أناقة من فستان ماكسي، مصبوغ وحقيبة السّلّة.

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وليس من المستغرب أنْ تنفد سترة بالمين الرّائعة، التي ارتدتها لوبيز في ظلّ اللّون الورديّ الفاتح الجميل، من مخازن العلامة الفرنسية، ولكنّ هناك الكثير من سترات البلايزر المربوطة الأخرى، المتوفّرة في السّوق التي يمكنكِ إضافتها إلى خزانتكِ الصّيفيّة.