قبل العيد... نصائح لتجديد العلاقة الزوجية

قد يشعر العديد من الأزواج والزوجات بملل وفتور في العلاقة الزوجية، خاصة خلال شهر رمضان المُبارك، بسبب الإنشغال بالعزومات والتجمعات العائلية، فضلا عن قضاء طقوسه الدينية، إضافة لتقنين وتحجيم العلاقة الحميمة خلال الشهر الكريم.

ويقدم "هُن" نصائح للمتزوجين لتجديد العلاقة الزوجية، قبل العيد المُبارك، وفقًا لما ذكره موقع tipsonlifeandlove

تجنبي الحديث عن المشكلات السابقة، والمشادات، وتفرغي فقط للحديث برومانسية عن ذكرياتكما معًا لتجديدها.

لا مانع من استقبال زوجك بالقبلات والأحضان، فهو أمر بسيط، وحميمي وله أثر كبير في تجديد علاقتكما سويًا.

حاولي ارتداء الملابس المُفضلة له، والتي تجعلك أكثر إثارة.

لا تنشغلي بأمور المنزل والأطفال أو العمل، وضعي زوجك في مقدمة الأمور.

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على الزوجين الاعتراف بأخطائهما لبعضهما البعض، والاعتذار عنها، لتجنب الوقوع فيها من جديد.

حاولوا اختيار مكان هادئ، للسفر فيه، من أجل التجديد، وإحياء شهر العسل من جديد.

الاهتمام بالعلاقة الحميمة، وممارستها بين الحين والأخر.

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