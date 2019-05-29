أعراض الاكتئاب

يختلف الاكتئاب من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة له، وبعض من هذه الأعراض يمكن أن تكون قليلة جدا حتى لا تشعر بها، ولكن كلما زاد عدد الأعراض لديك، زادت قوتها، وكلما طال أمدها، زاد احتمال إصابتك بالاكتئاب.

وللاكتئاب 10 أعراض شائعة بحسب موقع help guide الطبي كما يلي:

مشاعر العجز واليأس

تشعر أن المستقبل قاتم تماما، ولا شيء أبدًا يتغير ولا يوجد شيء يمكنك القيام به لتحسين وضعك.

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية

لا يهمك أي شيء عن الهوايات السابقة أو التسلية أو الأنشطة الاجتماعية أو الجنس، لقد فقدت قدرتك على الشعور بالبهجة والسرور.

تغيرات الشهية أو الوزن

يحدث انخفاض كبير في الوزن أو زيادة في الوزن، تغيير أكثر من 5 ٪ من وزن الجسم في شهر واحد.

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تغيرات النوم

إما الأرق، وخاصة الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح، أو النوم الزائد.

الغضب أو التهيج

الشعور بالعصبية، أو القلق، أو حتى العنف، يصبح مستوى التسامح لديك منخفض، أعصابك ليست هادئة، وكل شيء وكل شخص يجعلك عصبي.

فقدان الطاقة

الشعور بالإرهاق والتباطؤ والاستنزاف الجسدي، قد يشعر جسمك بالكامل بالثقل، وحتى المهام الصغيرة مرهقة أو تستغرق وقتًا أطول حتى تكتمل.

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كراهية الذات

مشاعر قوية من لا أنه قيمة لك، أو الشعور بالذنب، وتبدأ تنتقد نفسك بشدة للأخطاء التي يمكن أن تقع فيها.

السلوك المتهور

تنخرط في سلوك يمثل هروب مثل تعاطي المخدرات أو المقامرة القهرية أو القيادة المتهورة أو الرياضات الخطرة.

مشاكل التركيز

مشكلة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو تذكر الأشياء.

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الأوجاع والآلام غير المبررة

زيادة في الشكاوى الجسدية مثل الصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وآلام في المعدة.

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