إليك أجمل إطلالات رؤى الصبان بفساتين تناسب يوم عيد الفطر

تُعد رؤى الصبّان من النجمات العربيات اللواتي اشتهرن بأناقتهنّ الناعمة ذات الطابع المحافظ والأنثوي، ولهذا فإنّ كثيرات من النساء في الوطن العربي، يستوحين منها أفكارًا مختلفة ومميزة لاطلالاتهنّ في الكثير من المناسبات الرسمية والكاجوال، واليوم اخترنا مجموعة من فساتين رؤى الصبان ليوم العيد، لتتألقي بإطلالات لافتة ومحتشمة في مناسبات عيد الفطر 2019.

فستان باللون الأزرق السماوي اختارته رؤى الصبّان مؤخرًا:

شاهدنا رؤى الصبان مؤخرًا وقد اختارت فستانًا مميزًا مثاليًّا لمناسبات عيد الفطر، باللون الأزرق السماوي الهادئ، تصميمه محتشم ومميز في الوقت ذاته، من جهة له كم متوسط الطول ومن الجهة الثانية له كم طويل يصل حدّ الأرض، مزينًا على الخصر بحزام قماشي باللون الأزرق الداكن على شكل شريطة، وقد أكملت اللوك بأقراط ناعمة وصندل بكعب عالٍ باللون البيج.

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فستان أنيق باللون الأسود تألقت به رؤى الصبّان:

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اطلالة مميزة أخرى شاهدنا بها رؤى الصبّان مؤخرًا، حيث اختارت فستانًا باللون الأسود من قماش الأورغانزا، بقصة القميص مع ياقة ناعمة وأكمام متوسطة الطول، له تفاصيل من المخمل الأسود وحزام على الخصر، طوله يصل حدّ الكاحل، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية وحذاءً بكعب عالٍ أسود.

فستان معرق بالورود اختارته رؤى الصبان:

لم تبحث عن إطلالة ناعمة لعيد الفطر، من الممكن أن تستوحي من الفستان الذي اختارته رؤى الصبان، حيث إنّ قصّته أنيقة ومواكبة للموضة، وقماشه معرق برسومات الورود الناعمة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، وإكسسوارات شعر مميزة.

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