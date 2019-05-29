صوفيا تورنر تخطف الأضواء فى كوريا الجنوبية

أبهرت النجمة العالمية صوفيا تورنر عشاقها ومحبيها، وذلك خلال حضورها عرض فيلم " X-Men: Dark Phoenix " في سيول بكوريا الجنوبية.

وظهرت صوفيا ذات الـ 23 عامًا بطلة " Game of Thrones " علي السجادة الحمراء مرتديه فستان ذو تصميم مثير باللونين الاسود والفضي حمل إمضاء دار أزياء " Louis Vuitton " .

وحرصت صوفيا علي التقاط عددًا كبيرًا من الصور التذكارية مع معجبيها الذين كانوا في انتظار لحظة وصولها.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نادين لبكي تتألّق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان "كان"

ماريون كوتيار تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان "كان"