صوفيا تورنر تخطف الأضواء فى كوريا الجنوبية

أبهرت النجمة العالمية صوفيا تورنر عشاقها ومحبيها، وذلك خلال حضورها عرض فيلم " X-Men: Dark Phoenix " في سيول بكوريا الجنوبية.
وظهرت صوفيا ذات الـ 23 عامًا بطلة " Game of Thrones " علي السجادة الحمراء مرتديه فستان ذو تصميم مثير باللونين الاسود والفضي حمل إمضاء دار أزياء " Louis Vuitton " .
وحرصت صوفيا علي التقاط عددًا كبيرًا من الصور التذكارية مع معجبيها الذين كانوا في انتظار لحظة وصولها.
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