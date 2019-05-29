صور| ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة.. ومتابعون: "شبه بنتي وهي راجعة من المدرسة"

أزياء "غير تقليدية"، أثارت بها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الجدل، في أحدث جلسة تصوير لها، نشرت صورها، عبر حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".

"توب" متداخل مع "قميص" أزرق مزين بخطوط بيضاء، هي القطعة الغريبة في أزياء الفنانة اللبنانية، بالإضافة إلى بنطلون "بيج" فضفاض، مع اختيارها تسريحة "الكعكة"، ونظارة شمسية كبيرة الحجم.

وخلال الساعات الماضية، حصدت جلسة التصوير على ما يزيد على 200 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات بين المشيدة بجراءة الإطلالة، والمنتقد لها، ومن أبرز التعليقات: "شكلك زي بنتي وهي راجعة من المدرسة، ولبسها مش مضبوط عليها"، و"أنا دوخت وأنا بتفرج على لبسك"، و"هو الصيام متعب، بس مش لدرجة إنك محتارة تلبسي القميص ولا التوب، تقومي لابسه الاتنين"، و"شكلك كتير حلو ويجنن".

قطعة الأزياء المثيرة للجدل من تصميم دار الأزياء العالمية Alexander Wang، ويتجاوز سعرها 1142 دولارا أمريكيا، بما بعادل 19174 جنيها مصريا.

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وشاركت الفنانة اللبنانية، متابعيها مؤخرًا، بجلسة تصوير جريئة، حيث ارتدت أزياء تشبه ملاءة السرير البيضاء، وشفافة، والتقطت الصور داخل المغسلة "لاندري" وهي محاطة بالملابس.

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