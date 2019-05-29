طريقة عمل السجق بدبس الرمان

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"السجق بدبس الرمان" من الوجبات التي بدأت تلقى رواجًا كبيرًا بين الأسر المصرية، وسط سعى العديد من ربات البيوت لإعدادها على وجبة الإفطار في شهر رمضان.
وفيما يلي خطوات إعداد السجق الشرقي بدبس الرمان، على طريقة الشيف شريف الحطيبي، مقدم برنامج "سندوتش وحاجة ساقعة"، على قناة "سي بي سي سفرة".
المقادير
دقيق
كزبرة طازجة مقطعة
نشا
مرقة دجاج
دبس رمان
فلفل أسود
3 بيضات
ملح
لبن
سجق شرقي
بصل مقطع
ثوم مفروم
طريقة التحضير
- يشوح السجق في طاسة على النار، ثم يخلط الدقيق والملح والبيض واللبن.
- يوضع الخليط في طاسة على النار وفوقه السجق، ثم يدخل السجق الفرن، ويشوح البصل مع ملح وفلفل.
- يضاف الثوم والمرقة والنشا ودبس الرمان وكزبرة ونقلب.
- يرفع من النار، ويوضع قليل منه على السجق، ثم يوضع بالفرن مرة أخرى ويقدم ساخنا.
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