تُعدّ البواسير إحدى أكثر المشكلات الصحية التي تتسبّب بحدوث النزيف الشرجي شيوعاً، إذْ يصاب الشخص بها نتيجة انتفاخ الأوردة التي تقع في الأجزاء السفليّة للشرج والمستقيم.

ورغم أنّ البواسير في معظم الأحيان لا تعدّ من المشاكل الصحيّة الخطيرة، إلاّ أنّه يُنصح بمراجعة الطبيب واستشارته، لاستبعاد الإصابة بمشاكل صحيّة أخرى.

ونقدم لكم أعراض البواسير بحسب موقع "ويب طب".

أعراض البواسير

هناك أعراض داخلية وأخرى خارجية

الأعراض الداخلية

النزيف، غير المؤلم، أثناء عمل الأمعاء. أحيانا، يمكن ملاحظة القليل من الدم الأحمر اللامع على ورق التواليت أو على حوض المرحاض.

الحكة أو التهيج في منطقة فتحة الشرج.

الألم أو الإحساس بعدم الراحة.

Advertisements

البواسير الظاهرة والبارزة خارج فتحة الشرج.

انتفاخ وحدوث ورم حول الفتحة الشرجية.

نتوء مؤلم أو شديد الحساسية، بجانب فتحة الشرج.

تسرب البراز.

الأعراض الخارجية

استثارتها وتهيجها يمكن أن تسبب الحكة أو النزف.

وفي بعض الأحيان، قد يشدّ الدم البواسير الخارجية ويجذبها نحو الداخل فتتكون جُلطة كتلة دم متخثّرة تسبب ألما شديدا، انتفاخا والتهابا.

​