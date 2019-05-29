تعد أم علي من أنواع الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثيرون نظرًا لطعمها الشهى ومكوناتها التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، وتتكون بشكل أساسي من الجلاش أو الباف باستري بعد تحميصه، ويضاف إليه خليط من الحليب والقشطة، وتقدم مع المكسرات أو الزبيب.

ويقدم "هُن" طريقة عمل أم علي بالجلاش.

المكونات

كيلو إلا ربع جلاش.

3 كوب حليب.

كوب قشطة.

كوب سكرنصف كوب مكسرات مجروشة.

نصف كوب زبيب.

ملعقة كبيرة "ملعقة طعام".

زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة "ملعقة شاي".

ماء ورد.

قرفة ناعمة.

رشة فانيليا.

½ كوب فستق حلبي.

طريقة التحضير

- احضرى صاج كبير وقومى بوضع رقائق الجلاش داخله.

- قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وضعي الصاج لمدة 3 دقائق فقط.

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- احضري الطاجن الذي ستقدمين فيه أم على، وضعي فيه كمية مناسبة من الزبدة حتى تغطي جميع جوانبه.

- قومى بتكسير رقائق الجلاش المحمصة، وضعي نصف الكمية في الطاجن.

- ضيفي نصف كمية المكسرات، وقليل من القشطة وقلبيهم جيدًا.

- ضعي طبقة أخرى قليلة من المكسرات، ثم ضعي عليها باقي الجلاش المكسر.

ضعي المكسرات وطبقة من القشطة حتى تغطى الوجه تمامًا.

- في وعاء خارجي قومى بتسخين اللبن حتى يصل إلى مرحلة الغليان، وقومي بتحليته بالسكر حسب رغبتك.

- ضيفى اللبن المُحلى على طاجن أم على، وضعي قليلا من الزبدة والقشطة من الوجه.

- ضعي الطاجن في الفرن لمدة تترواح من 20 لـ 25 دقيقة، وتابعيه بين الحين والآخر، حتى يحمر الوجه ويأخذ اللون الذهبي المحمر، وتقدم "أم علي" ساخنة.

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