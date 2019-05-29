تقديم التنازلات يساعد مواليد برج الأسد على حل الأمور المُعقّدة

مهنيًا: الجو العام جيد جدا والامور الصعبة وتبتعد عن طريقك تتحرك بقوة لكن حاول ان تتعامل مع الامور المعقدة بمنطق يوم السبت تحت تاثير القمر من الدلو لانك تمتلك كل المهارات اللازمة للتصرف والعمل الجاد كما عليك تقديم تنازلات لا بد منها مع هذه التاثيرات المربكة والمعاكسة لكن بالرغم من الاستفزازات الفلكية سوف تتحسن الامور تدريجيا يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر إلى برج الحوت الذي يقدم لك المساعدات ويشجعك على التحرك نحو التسوية والمصالحة فترة مناسبة حتى تختم شهر وتبدأ شهرا جديدا بطريقة جيدة تتابع التأثيرات الجيدة وتبدأ المعنويات والحظوظ بالارتفاع مع انتقال القمر إلى برج الحمل الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يقدم لك فرصا مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وانفراجات كبيرة وتقدير ونجاح وتعيش لحظات جميلة جدا فما عليك الا أن تستغل العوامل المساعدة وتقتحم الساحة وتهتم بقضية مالية او بممتلكات او ارث.

تعود التحديات والعواصف الفلكية والامور المتأزمة مع وصول القمر الى برج الثور يومي الخميس والجمعة فتشعر أن الامور تراوح مكانها وقد تثار بعض المواضيع الطارئة في العمل تسبب لك التوتر كما ستواجه بعض المعترضين او يرتفع صوت مهددا او مطالبا بعمل افضل لكن عليك تقبل الامور السيئة وتحاول أن تعالجها ولا تتخذ قرارا تحت الضغط أن كوكب المريخ من السرطان معاكس لذلك كن متحفظا ولا ترفع الصوت متحديا وحاول أن تخفف التوتر.

عاطفيًا: تعيش هواجس وارباك وتتأرجح بين السلبية والايجابية تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الثور المواجه لبرجك قد تصطدم بالحبيب وتشك ببعض التصرفات ومن الممكن ان ينشأ نزاع بين الوسط العائلي فيحصل سؤ تفاهم للعازب, تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك الحبيب قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول أن ترطب الاجواء.