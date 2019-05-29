طريقة عمل البسكويت بالبرتقال

مع قرب العيد، يصبح البسكويت والكحك، هو الحلوى والتسلية خلال اليوم، يقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لعمل بسكويت بالبرتقال في المنزل. بخطوات بسيطة.. حضري بسكويت السمسم في المنزل المكونات 3 أكواب دقيق. بيضة. فانيليا. 1/2 كوب سمن. 1/2 كوب عصير برتقال. ملعقة كبيرة بشر برتقال. كوب سكر بودرة. بيكنج بودر. رشة ملح. لون طعام برتقالي. طريقة عمل بسكويت النشادر Advertisements الطريقة يخلط السكر مع السمن. تضرب البيضة مع الفانيليا ثم يضاف بشر البرتقال. يخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح. يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض. تعرفي على طريقة سهلة لإعداد بسكويت الشيكولاتة والكريمة يضاف إلى الخليط عصير البرتقال ولون الطعام. يقلب كل العجين. يشكل على هيئة بسكويت، ويقدم. ​

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